Omofobia | nessun accordo | si va in Aula alle 16 30

(Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - Fumata nera al tavolo sul ddl Zan.sulle modifiche proposte dal relatore Andrea Ostellari. Come chiesto da M5S-Pd-Iv-Leu oggi l'voterà la calendarizzazione del testo in, a partire d16.30, con l'obiettivo di arrivare al voto, sulla legge di contrasto all'omotransfobia il 13 luglio prossimo.

... annunciando poi che i Dem non chiederanno " alcuno scrutinio segreto suemendamento ". DDL ... - articolo 7 (Giornata nazionale contro l'): Ddl Zan istituisce il 17 maggio la giornata ...reato cambierà una convinzione sociale diffusa e radicata, perché la soluzione non passa dalle sanzioni e dalle manette, ma dalla cultura e dall'istruzione. In definitiva, i luoghi in cui ...Roma, 6 lug. Fumata nera al tavolo sul ddl Zan. Nessun accordo sulle modifiche proposte dal relatore Andrea Ostellari. Come chiesto da M5S-Pd-Iv-Leu oggi l'aula ...Tensione nella maggioranza sul ddl Zan. Polemiche anche per la mediazione del presidente della commissione Giustizia, Andrea Ostellari ...