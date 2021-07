Non solo Locatelli: per la Juve è iniziata una settimana chiave. Quattro operazioni decisive: le ultime (Di martedì 6 luglio 2021) Importante settimana per la Juventus. Da Locatelli al futuro di Cristiano Ronaldo, Chiellini e Dybala. Leggi su 90min (Di martedì 6 luglio 2021) Importanteper lantus. Daal futuro di Cristiano Ronaldo, Chiellini e Dybala.

Advertising

RobertoBurioni : La riservatezza sui dati sanitari è sacrosanta. Però lo stato vaccinale non riguarda solo la persona stessa, ma anc… - borghi_claudio : Centomila firme per i referendum giustizia in un weekend vogliono dire tre cose: 1) La gente ha un desiderio fortis… - reportrai3 : #Report alle 21.20 su @RaiTre ? Santa Maria Capua Vetere e non solo: cosa è accaduto nelle carceri a marzo-aprile 2… - PFiamingo : RT @RadioSavana: Matteo Bassetti si atteggia da Kapo: 'In caso di nuovo lockdown solo non vaccinati resteranno chiusi in casa!' Bassetti ev… - Sig_Ceretti : @Valerio67313912 @Pennacchioni65 @OfficialASRoma @romatv App non lo so, io non la uso. Ho la pagina nei preferiti e… -