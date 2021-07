Michele Merlo, ad un mese dall’addio: commovente messaggio della fidanzata – FOTO (Di martedì 6 luglio 2021) È già passato un mese dalla scomparsa che ha sconvolto il mondo dello spettacolo, la fidanzata di Michele Merlo gli dedica un meraviglioso messaggio Soltanto un mese fa il mondo dello spettacolo e tutti i sostenitori di Michele Merlo ne piangevano la morte. La prematura dipartita del cantante di Amici di Maria De Filippi ed X L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 6 luglio 2021) È già passato undalla scomparsa che ha sconvolto il mondo dello spettacolo, ladigli dedica un meravigliosoSoltanto unfa il mondo dello spettacolo e tutti i sostenitori dine piangevano la morte. La prematura dipartita del cantante di Amici di Maria De Filippi ed X L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Silvergio2377 : RT @WCostituzione: #MicheleMerlo ucciso dalla #malasanità? Denunciati medici per omicidio colposo: - dimesso con 'ricetta per antibiotici'… - Sakurauchi_Hime : RT @WCostituzione: #MicheleMerlo ucciso dalla #malasanità? Denunciati medici per omicidio colposo: - dimesso con 'ricetta per antibiotici'… - Spenk78 : RT @WCostituzione: #MicheleMerlo ucciso dalla #malasanità? Denunciati medici per omicidio colposo: - dimesso con 'ricetta per antibiotici'… - mariamworldart : RT @WCostituzione: #MicheleMerlo ucciso dalla #malasanità? Denunciati medici per omicidio colposo: - dimesso con 'ricetta per antibiotici'… - NonnaMaria15 : RT @WCostituzione: #MicheleMerlo ucciso dalla #malasanità? Denunciati medici per omicidio colposo: - dimesso con 'ricetta per antibiotici'… -