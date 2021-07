Lo stabilizzatore per smartphone più piccolo al mondo (Di martedì 6 luglio 2021) Se non bastasse la capacità di facilitare scatti e registrazione di clip, PowerVision S1 offre di più e diventa trino, aggiungendo l’anima da powerbank e la tecnologia tracking AI che mantiene l’inquadratura sul soggetto interessato, con quest’ultima opzione interessante per chi produce contenuti da condividere sui social. Utili ma restano funzionalità aggiuntive perché si tratta del gimbal per smartphone più compatto mai visto, che pesa 298 grammi e integra uno stabilizzatore a 3 assi dotato di un supporto universale nella parte superiore, che permette di agganciare qualsiasi tipo di telefono in verticale o in orizzontale. Da usare anche come asta per ... Leggi su wired (Di martedì 6 luglio 2021) Se non bastasse la capacità di facilitare scatti e registrazione di clip, PowerVision S1 offre di più e diventa trino, aggiungendo l’anima da powerbank e la tecnologia tracking AI che mantiene l’inquadratura sul soggetto interessato, con quest’ultima opzione interessante per chi produce contenuti da condividere sui social. Utili ma restano funzionalità aggiuntive perché si tratta del gimbal perpiù compatto mai visto, che pesa 298 grammi e integra unoa 3 assi dotato di un supporto universale nella parte superiore, che permette di agganciare qualsiasi tipo di telefono in verticale o in orizzontale. Da usare anche come asta per ...

Advertising

TomFerrix : Fun fact di oggi : il Boeing 737-800 ha un serbatoio di 200 litri sotto lo stabilizzatore per contenere le deiezion… - scontiamici : 15% di sconto ZHIYUN WEEBILL-S [Ufficiale] Stabilizzatore Gimbal 3 Assi per fotocamere DSLR 432,65€ invece di 509,… - ABIDAGROUP : STRUZZO - CHINESPORT STABILIZZATORE DI POSTURA ERETTA - STAND-UP Lo Struzzo consente all'utente di assumere e mante… - pino_manolo : @AzzurraBarbuto @ItalianoeRomano Ma Dai .. Questo viene retribuito come mai nella sua Vita per dire una Menata al… - giannonepaolo : RT @OfferteSconti21: ?? OFFERTA LAMPO ? CINEPEER C11 Stabilizzatore Smartphone, Controllo zoom integrato, gimbal cardanico palmare a 3 assi… -