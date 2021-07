Kyle MacLachlan nel cast della serie Joe Exotic

(Di martedì 6 luglio 2021) L'attore, star di Twin Peaks, reciterà nella nuovaJoe, progetto prodotto per la piattaforma di streaming Peacock.è entrato a far parte deldi Joe, la nuovache verrà prodotta per Peacock ispirandosi al podche è stato realizzato da Wondery. La star di Twin Peaks è solo l'ultimo dei nomi prestigiosi coinvolti nel progetto che verrà prodotto dopo il successodocuTiger King. In Joel'attore ...

Si chiuderà così la miniserie evento con l'attore, che il grande pubblico ha apprezzato in Twin Peaks ed anche per una piccola parte in How I Meet Your Mother, nei panni del ...