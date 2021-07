I Maneskin sbarcano all'aeroporto di Fiumicino (e il loro arrivo non passa inosservato)

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin sbarcano

Agenzia ANSA

sono sbarcati all'aeroporto di Fiumicino . Il transito della band romana - reduce dall'ultimo successo (oltre 34 milioni di ascoltatori Spotify nell'ultimo mese), ennesimo dato tangibile ...su Tik Tok/ Oggi live alle 17 da Berlino: boom di like, Damiano salva la vita a Victoria/ Video Bassista stava per essere investita, MOTORINO RISCHIA DI ...Al loro passaggio sono stati riconosciuti da molti passeggeri, fan ed operatori aeroportuali, che hanno approfittato per scattare loro delle foto ...La Lega del Filo d’Oro richiama l’attenzione sulle persone con problematiche legate sia alla vista che all’udito, che si stima siano circa 189mila in Italia. Un mondo fatto di isolamento, buio e diffi ...