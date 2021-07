Generazione 56k dei The Jackal è una stronz*ta divertente che vola alto su Netflix

Leggi su optimagazine

(Di martedì 6 luglio 2021) Non tutte le ciambelle vengono con il buco e56k dei Thesicuramente è un esperimento non riuscito. La voglia di leggerezza è ormai il fil rouge dell’intrattenimento del periodo post lockdown ma questo non significa che tutte le stronz*te che si parano davanti a noi, e che riescono a strapparci un sorriso, debbano essere per forza promosse o, ancora peggio, lodate.56k era molto attesa proprio per via del coinvolgimento dei The(reduci anche dalla querelle che ha visto protagonista Aurora Leone) ma mai come in questo caso non è stata garanzia di successo, almeno non presso la ...