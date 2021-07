Focolaio Covid, l’Inghilterra del cricket cambia tutta la rosa (Di martedì 6 luglio 2021) L’incubo Covid non smette di colpire anche lo sport. In questo caso la nazionale inglese di cricket, decimata da un Focolaio di coronavirus che ha costretto la Federazione a selezionare una nuova squadra per la serie in programma contro il Pakistan fra giovedì, sabato e martedì prossimo. Sono infatti tre giocatori e quattro membri dello staff ad essere risultati positivi ieri a Bristol ai test molecolari. “Eravamo consapevoli che l’emergere della variante Delta, insieme all’allentamento della rigorosa applicazione degli ambienti di sicurezza biologica, potesse aumentare le possibilità di un’esplosione di contagi – dice Tom ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) L’incubonon smette di colpire anche lo sport. In questo caso la nazionale inglese di, decimata da undi coronavirus che ha costretto la Federazione a selezionare una nuova squadra per la serie in programma contro il Pakistan fra giovedì, sabato e martedì prossimo. Sono infatti tre giocatori e quattro membri dello staff ad essere risultati positivi ieri a Bristol ai test molecolari. “Eravamo consapevoli che l’emergere della variante Delta, insieme all’allentamento della rigoapplicazione degli ambienti di sicurezza biologica, potesse aumentare le possibilità di un’esplosione di contagi – dice Tom ...

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid Focolaio festa San Benedetto: oltre 60 contagiati San Bendetto del Tronto (Ascoli), 6 luglio 2021 - L' Area vasta 5 è al lavoro per cercare di circoscrivere il più possibile il focolaio Covid che ha interessato la riviera in seguito a una festa in uno stabilimento balneare . Dal tracciamento a cura del Servizio igiene e sanità pubblica diretto da Claudio Angelini all'analisi ...

Covid a Caserta, 300 bimbi in quarantena per il focolaio nel campo estivo dei Salesiani All'indomani della notizia della la sospensione del campo estivo dell'istituto dei Salesiani di Caserta , l'amarezza dei ragazzi e dei loro genitori è aumentata. Sono trecento bambini che, insieme ...

“Niente fuochi artificiali sul lago e misteri di Santa Cristina” "Niente fuochi artificiali sul lago e misteri di Santa Cristina". Bolsena - L'amministrazione comunale fa sapere che i festeggiamenti saranno ridimensionati in ottemperanza alle misure anti-Covid a fa ...

