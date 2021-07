Europei | Kane | sono amico di Eriksen | è triste che non ci sia

(Di martedì 6 luglio 2021) "un buondi Chris (ndr). Per me sarànon vederlo in campo domani. Lui ha avuto un ruolo fondamentale nelle fortune calcistiche della Danimarca in questi anni, e ciò che gli è ...

Advertising

sportli26181512 : La nuova Inghilterra, rosa da 1,3 miliardi e mix di culture: ecco le armi di Southgate: La nuova Inghilterra, rosa… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ??? 'Sono concentrato sugli europei' ??? Le parole dell'attaccante del #Tottenham Harry #Kane ????? #LBDV #LeBombeDiVlad… - Lodamarco1 : RT @LeBombeDiVlad: ??? 'Sono concentrato sugli europei' ??? Le parole dell'attaccante del #Tottenham Harry #Kane ????? #LBDV #LeBombeDiVlad… - LeBombeDiVlad : ??? 'Sono concentrato sugli europei' ??? Le parole dell'attaccante del #Tottenham Harry #Kane ????? #LBDV… - OdeonZ__ : Ucraina-Inghilterra, le pagelle: Kane devastante, 8. Tsygankov il meno peggio: 5,5 -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Kane

Alla vigilia di Inghilterra - Danimarca, Harrydedica un pensiero al suo ex compagno di squadra nel Tottenham, con il quale ha condiviso lunghi momenti di vita in campo e anche fuori. "Sono ...In campo sarà uno sfida tra la coppia- Sterling e Dolberg, tutti a quota tre reti. Gli ... invece, per i Tre Leoni: è la squadra ad aver giocato il maggior numero di partite aglima non è ..."Sono un buon amico di Chris (Eriksen ndr). Per me sarà triste non vederlo in campo domani. Lui ha avuto un ruolo fondamentale nelle fortune calcistiche della Danimarca in questi anni, e ciò che gli è ...04 luglio 2021Felix Brych, l'arbitro designato dall'Uefa per dirigere la semifinale di dopodomani a Wembley fra Italia e Spagna, in programma alle 21, ha già diretto in cinque oc ...