Decreto Sostegni bis entra nel vivo | ecco tutti i settori “agevolati”

In attesa che arrivi il testo definitivo, sono molte le misure che potrebbero trovare spazio nelbis. Dall'esenzione dell'Imu 2021 per i proprietari di case sotto sfratto fino all'ecobonus per le automobili, tamponi per i fragili e misure per la ristorazione collettiva, sono ...Nelbis, poi, sosteniamo l'emendamento che consentirebbe, se approvato, una celere immissione in ruolo dei docenti specializzati per un numero maggiore (e del quale c'è assoluta ...La deputata della Lega Rebecca Frassini, prima firmataria dell'emendamento approvato, esprime "soddisfazione per l'approvazione del nostro emendamento al decreto Sostegni bis, a mia prima firma. Una ..."Con un emendamento al dl Sostegni bis - spiega Frassini - prevediamo un incremento di 50 milioni del fondo per le fiere previsto nel primo decreto Sostegni e di ristorare anche gli allestitori dalle ...