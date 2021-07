Cosa fare se trovi un cane? Portarlo a casa non è una buona idea (Di martedì 6 luglio 2021) Non è così infrequente imbattersi in un cane che gironzoli da solo per la via, magari dopo essere stato abbandonato o essere sfuggito al padrone. Ma se il primo istinto può essere quello di Portarlo a ... Leggi su leggo (Di martedì 6 luglio 2021) Non è così infrequente imbattersi in unche gironzoli da solo per la via, magari dopo essere stato abbandonato o essere sfuggito al padrone. Ma se il primo istinto può essere quello dia ...

Advertising

NaliOfficial : “Non mi piace lo star system, ma talvolta la gente se lo aspetta e allora cosa devo fare? Faccio la star” ???? Ciao… - AntoVitiello : @Fracal971 @Giulio9812 Perché ci sono passaggi burocratici da fare, soprattutto per chi arriva dall'estero. Provera… - mara_carfagna : Una grande tristezza per la morte di Raffaella Carrà, regina della tv e icona di un modo tutto italiano di fare spe… - fleursdumal : @rachele98_ questo è vero, l'unica cosa che mi farebbe fastidio. Per il resto vorrei essere più consapevole di fare l'università - MommiJordan_BS : @AsqueaadA @gigiodonna1 sai cosa fare -