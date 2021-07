Chiesa | “Gol è arrivato grazie ai consigli del mister”

Advertising

SkySport : ITALIA-SPAGNA 5-3 Risultato finale dopo i calci di rigore ? ? #Chiesa (60’) ? #Morata (80’) ? ? ITALIA IN FINALE A… - UEFAcom_it : ? GOL | CHIESA!!! ???? Italia ?? Spagna ???? LIVE ?? - Eurosport_IT : Solo. Gol. Brutti. ???? #Chiesa | #ItaliaSpagna | #Euro2020 - UfficioJ : RT @SandroSca: 11 gol di giocatori Juventus Ronaldo capocannoniere Chiesa incredibile Bonucci e Chiellini monumentali Locatelli ad un passo… - enolumaneres : RT @sono_stressata: baciamoci sotto il gol di chiesa -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesa Gol

...ci prova al 49' ma con poca fortuna e un minuto dopo Di Lorenzo segna unfacendo una grande diagonale su Ferran Torres . Busquets sfiora il vantaggio al 52' e un minuto dopo replicama si ...SPORT Italia - Spagna, la fotosequenza deldiLONDRA De Rossi e Luis Enrique si ritrovano dopo la Roma:... A LONDRA Italia - Spagna, Daniele De Rossi ritrova Luis Enrique. Le foto...L'Italia dopo una partita in sofferenza batte la Spagna ai calci di rigore e guadagna il pass per la finale dell'Europeo ...Mancini non cambia nulla (a parte Spinazzola), a Wembley alle 21.00 ci si gioca la finale in una sfida che ha sempre regalato grandi emozioni ...