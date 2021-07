Champions League 2021/2022, primo turno di qualificazione: vittorie per Ferencvaros, Helsinki e Cluj (Di martedì 6 luglio 2021) I risultati della prima giornata del primo turno di qualificazione della Champions League 2021/2022. Larghe vittorie per Ferencvaros, Helsinki e Cluj, che mettono subito una pesante ipoteca per il passaggio al turno successivo. Gli ungheresi faticano a trovare la via del gol nel primo tempo, ma poi trovano tre reti in rapidissima sequenza per il 3-0 finale contro i kosovari del Prishtina: in rete Nguen al 71?, Kabir al 74? e Blazic al 78?. Tre gol anche per ... Leggi su sportface (Di martedì 6 luglio 2021) I risultati della prima giornata deldidella. Largheper, che mettono subito una pesante ipoteca per il passaggio alsuccessivo. Gli ungheresi faticano a trovare la via del gol neltempo, ma poi trovano tre reti in rapidissima sequenza per il 3-0 finale contro i kosovari del Prishtina: in rete Nguen al 71?, Kabir al 74? e Blazic al 78?. Tre gol anche per ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Como più internazionale con Ioannou e Chajia Cresciuto nelle giovanili del Manchester United, successivamente ha giocato in patria, vincendo cinque campionati con l'Apoel Nicosia, con cui ha debuttato in Champions League e in Europa League. Dal ...

HAKIMI HA FIRMATO CON IL PARIS SG Il difensore serbo è reduce da una stagione negativa con 11 presenze solamente tra campionato,Coppa Italia e Champions League. Ma ha ricevuto la fiducia della società e ha siglato un nuovo accordo ...

La fase a gironi di Champions League 2021/22 finora UEFA.com Connah's Quay Nomads - FC Alashkert Guarda Champions League event: Connah's Quay Nomads - FC Alashkert live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

Italia Spagna, chi è l’arbitro Brych: diresse la finale di Champions Juve Real Madrid Manca pochissimo alla semifinale degli Europei 2021 tra Italia e Spagna. Un match attesissimo che si disputerà questa sera, martedì 6 luglio, a Wembley. Dopo la vittoria contro il Belgio con 2 gol mes ...

