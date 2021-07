Carambola tra auto e furgone: due donne ferite, per una serve l'eliambulanza (Di martedì 6 luglio 2021) FERMO - Tremendo incidente questa mattina a Fermo : due donne ferite, una portata dall' eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette. È successo intorno alle 8 lungo la strada Castiglionese, dove ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 6 luglio 2021) FERMO - Tremendo incidente questa mattina a Fermo : due, una portata dall'all'ospedale regionale di Torrette. È successo intorno alle 8 lungo la strada Castiglionese, dove ...

Advertising

LetiziaFirenze : Carambola in A1 tra due tir: gravi due camionisti - Carlino_Fermo : Carambola tra auto, investite due giovanissime - LetiziaFirenze : Carambola tra tre auto a Livorno, tra i feriti anche due minorenni - Dejansan : @IMBili_ @ATarlocco @deliux9 Uno, non ho mai detto che non è voluto, ho detto che ha cercato di portarsela avanti c… -