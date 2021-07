Aereo con a bordo diverse persone scompare nel nulla nei cieli della Russia Si teme la tragedia

Advertising

Agenzia_Ansa : Russia, perso il contatto con un aereo passeggeri nell'est del Paese, 28 persone a bordo. Potrebbe essere precipita… - fattoquotidiano : Russia, aereo scomparso in Kamchatcka con 28 persone a bordo: si è schiantato in mare - SkyTG24 : Russia, perso contatto con aereo. 28 persone a bordo, si teme schianto - Simo07827689 : RT @rombi_ti: @kiara86769608 Dato che questa sera alle 19 quella puttana di “Casello Aereo” ha convocato gli altrettanti bastardi di senato… - dariovismara : Oggi giornata di interviste: su @SkySportNBA trovate una chiacchierata con @NikMelli sul magico pre-olimpico di Bel… -

Ultime Notizie dalla rete : Aereo con

Sospetta tragedia nei cieli in Russia, dove le ultime notizie annunciano che si è perso il contattounche viaggiava28 persone a bordo. La notizia è stata ripresa a lanciata dalle agenzie russe Ria Novosti e Tass. Pare, sempre secondo le fonti di agenzia, che il velivolo seguisse una ......dove non si potrà arrivarela nave. Nella parte più alta della nave trova spazio una piattaforma per il decollo e l'atterraggio dei droni, necessari per le operazioni di rilevamentodel ...Il giovane della Virtus protagonista con la nazionale: «Sono frastornato e non realizzo, forse mi riprenderò in volo per Tokyo. Spero che Teodosic resti con noi» ...Le squadre di soccorso sono partite in volo oggi, martedi' 6 luglio, per cercare l'aereo russo scomparso nei giorni scorsi con 28 persone a ...