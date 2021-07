Wimbledon 2021, Roger Federer: “Molto contento di questa vittoria, il primo set ha fatto la differenza” (Di lunedì 5 luglio 2021) Roger Federer non lascia scampo a Lorenzo Sonego (7-5, 6-4, 6-2 il punteggio) e vola per la diciottesima volta in carriera ai quarti di finale del torneo di Wimbledon. L’edizione 2021 ha visto il tennista svizzero partire forse un po’ in sordina ma, turno dopo turno, la condizione sta crescendo. Anche nell’ottavo di finale odierno contro il tennista torinese, si sono visti sprazzi interessanti dell’otto volte vincitore dei Championships, che si è sbarazzato del nostro Lorenzo Sonego e ha ampiamente di che sorridere al termine del match sul Centre Court più famoso del mondo: “Sono davvero Molto felice per ... Leggi su oasport (Di lunedì 5 luglio 2021)non lascia scampo a Lorenzo Sonego (7-5, 6-4, 6-2 il punteggio) e vola per la diciottesima volta in carriera ai quarti di finale del torneo di. L’edizioneha visto il tennista svizzero partire forse un po’ in sordina ma, turno dopo turno, la condizione sta crescendo. Anche nell’ottavo di finale odierno contro il tennista torinese, si sono visti sprazzi interessanti dell’otto volte vincitore dei Championships, che si è sbarazzato del nostro Lorenzo Sonego e ha ampiamente di che sorridere al termine del match sul Centre Court più famoso del mondo: “Sono davverofelice per ...

