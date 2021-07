Webuild | Fitch conferma rating e migliora outlook

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Webuild Fitch

Teleborsa

Ratings ha confermato il rating del Gruppoa "BB", migliorando l'outlook da "Negativo" a "Stabile". La conferma del rating - spiega una nota - "riflette il miglioramento del profilo ......, Enel, Terna, Gruppo FS Italiane, TIM, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico ...sovrano - Olanda - Moody's pubblica la revisione del merito di credito Rating sovrano - Spagna -...Maxi infrastrutture. E’ in fase di decollo in secondo grande polo del mattone di casa nostra. Dopo il colosso ‘ Webuild ’, ecco infatti librarsi in volo la star di ‘ Eteria ’. A lanciarla in orbita so ...