Variante Delta | Gimbe | “Aumenteranno contagi ma non decessi e ricoveri”

Con il diffondersi della Variante Delta del Covid, Aumenteranno i contagi ma non i decessi e i ricoveri. Lo sostiene Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. "Si sta verificando quello che ci si immaginava, se una Variante più contagiosa inizia a diffondersi ed è destinata a diventare predominante, è normale che i casi aumentino. Se le Regioni effettuano il tracciamento, fanno il sequenziamento e se si proteggono anziani e fragili con due dosi di vaccino noi vedremo un aumento dei contagi nelle prossime ...

