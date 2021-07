Un attacco ransomware di più ampia portata mai rilevato: l’IT trema. Cosa sta succedendo (Di lunedì 5 luglio 2021) Il gruppo di cybercriminali, noto come REvil , sta portando avanti uno degli attacchi ransomware di più ampia portata mai rilevato che sta sconvolgendo il mondo dell’IT Il famigerato gruppo di cybercriminali, noto come REvil, ha portato a termine un altro attacco ransomware, dopo quelli contro Travelex, Acer e JBS. Il nuovo bersaglio è Kaseya VSA, una piattaforma cloud per la gestione dei servizi IT. Il ransomware è stato installato tramite un aggiornamento software. ransomware contro Kaseya VSA: colpite oltre 1.000 ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 5 luglio 2021) Il gruppo di cybercriminali, noto come REvil , sta portando avanti uno degli attacchidi piùmaiche sta sconvolgendo il mondo delIl famigerato gruppo di cybercriminali, noto come REvil, ha portato a termine un altro, dopo quelli contro Travelex, Acer e JBS. Il nuovo bersaglio è Kaseya VSA, una piattaforma cloud per la gestione dei servizi IT. Ilè stato installato tramite un aggiornamento software.contro Kaseya VSA: colpite oltre 1.000 ...

arturodicorinto : Nelle scorse ore sono state attaccate decine di aziende italiane. Attenti perché alcune svolgono funzioni critiche.… - Ad10000follower : Nuovo attacco ransomware di REvil: chiesto riscatto record di 70 milioni in Bitcoin - arturodicorinto : RT @mrk4m1: Nuovo ransomware che sta già facendo danni incredibili. Il pres. Joe Biden, in volo, non è stato fatto atterrare fino alla veri… - ky4n63l : RT @securityaffairs: Grazie ad @arturodicorinto Il maxi attacco #ransomware a #Kaseya riguarda anche l'Italia, e ci fa tremare https://t.co… - gigibeltrame : Nuovo attacco ransomware di REvil: chiesto riscatto record di 70 milioni in Bitcoin #digilosofia… -