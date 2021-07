Uli Forte, ex tecnico di Zakaria: "Diventerà un giocatore devastante, è un fuoriclasse" (Di lunedì 5 luglio 2021) Uli Forte, ex tecnico di Zakaria, è intervenuto nel programma RadioGoal su RadioKissKiss, per parlare del nuovo obbiettivo del Napoli. "Zakaria l'ho fatto debuttare, è un centrocampista box-to-box incredibile, ha tecnica eccezionale e macina chilometri. Si apprezzavano già da giovanissimo tutte le sue caratteristiche e debuttò a soli 18 anni. Ha offerte dall'Inghilterra, ha le caratteristiche giuste per la Premier. Anche nel Napoli lo consiglio, con gli azzurri lo vedrei bene con Fabian, ma può giocare anche in coppia con Demme. Agli Europei veniva da un brutto infortunio e per questo non ha giocato. ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 5 luglio 2021) Uli, exdi, è intervenuto nel programma RadioGoal su RadioKissKiss, per parlare del nuovo obbiettivo del Napoli. "l'ho fatto debuttare, è un centrocampista box-to-box incredibile, ha tecnica eccezionale e macina chilometri. Si apprezzavano già da giovanissimo tutte le sue caratteristiche e debuttò a soli 18 anni. Ha offerte dall'Inghilterra, ha le caratteristiche giuste per la Premier. Anche nel Napoli lo consiglio, con gli azzurri lo vedrei bene con Fabian, ma può giocare anche in coppia con Demme. Agli Europei veniva da un brutto infortunio e per questo non ha giocato. ...

Advertising

Spazio_Napoli : Uli Forte, ex tecnico di Zakaria: 'Diventerà un giocatore devastante, è un fuoriclasse' - gilnar76 : Uli Forte, ex tecnico di Zakaria: 'Diventerà un giocatore devastante, è un fuoriclasse' #Forzanapoli #Napoli… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Uli Forte: 'Consiglio Zakaria, è un fuoriclasse, lo vedrei bene nel Napoli con Fabian' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ON AIR - Uli Forte: 'Consiglio Zakaria, è un fuoriclasse, lo vedrei bene nel Napoli con Fabian' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ON AIR - Uli Forte: 'Consiglio Zakaria, è un fuoriclasse, lo vedrei bene nel Napoli con Fabian' -