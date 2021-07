Tenta una rapina e poi aggredisce i poliziotti: arrestato dalla Polizia di Stato (Di lunedì 5 luglio 2021) La Squadra Volante, intervenuta in via Temenide per la segnalazione di un Tentativo di rapina, ha arreStato un giovane per Tentata rapina, danneggiamento aggravato, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Appena arrivati sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati dalla vittima, che ha indicato il responsabile della Tentata rapina ai suoi danni in un giovane di origine africana che stava sulla soglia del portone di uno stabile, brandendo una stampella. Il giovane, originario del Gambia di 22 anni, sin da ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 5 luglio 2021) La Squadra Volante, intervenuta in via Temenide per la segnalazione di untivo di, haun giovane perta, danneggiamento aggravato, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. Appena arrivati sul posto, isono stati avvicinativittima, che ha indicato il responsabile dellataai suoi danni in un giovane di origine africana che stava sulla soglia del portone di uno stabile, brandendo una stampella. Il giovane, originario del Gambia di 22 anni, sin da ...

