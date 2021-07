Raffaella Carrà | quel rifiuto clamoroso a Barbara D’Urso | “Ormai ho chiuso”

Advertising

vogue_italia : Raffaella Carrà ?? - mengonimarco : Raffaella Carrà ha cambiato e stravolto tutto, compreso le nostre vite. I nonni ci raccontavano di quell'ombelico c… - albertoangela : Raffaella Carrà è, e resterà, molto più di un’icona: ha accompagnato il cambiamento culturale del nostro Paese dand… - stefyorly : RT @misslefroy: raffaella carrà, 1964 - sandrinec558 : RT @guardian: Raffaella Carrà, Italian entertainment icon, dies aged 78 -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Carrà

Morte, il ricordo di Maria De Filippi: 'Una come lei non muore mai'. La conduttrice dopo aver appreso della e collega tramite il profilo ufficiale di Amici. La De Filippi non ha mai nascosto ...è stata uno dei simboli della televisione italiana , forse il personaggio più amato', scrive su Facebook Silvio Berlusconi. 'Con i suoi programmi ha saputo parlare a generazioni molto ...