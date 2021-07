Quando Gemma si ferì alle gambe, cadendo dalle scale dello studio di 'Uomini e Donne' (Di lunedì 5 luglio 2021) La puntata di 'Uomini e Donne' in onda mercoledì 24 marzo si aprì con un fuori programma che aveva stravolto la scaletta del popolare dating show condotto da Maria De Filippi. Facendo il suo ingresso ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 5 luglio 2021) La puntata di '' in onda mercoledì 24 marzo si aprì con un fuori programma che aveva stravolto latta del popolare dating show condotto da Maria De Filippi. Facendo il suo ingresso ...

Advertising

Canieuest96 : RT @tina_ooc: Marco spiega che non è risuscito a trattenersi quando è passato a prendere Gemma Tina: io Maria sono proprio sconvolta perch… - icarvswallss : io comunque non mi spiego come la gente quando nomina i personaggi più forti degli avengers dica sempre wanda, tho… - rossellaaross : RT @tina_ooc: Gemma: ho scelto la canzone quando nasce un amore Tina: Maria ti serve qualcosa al supermercato? Maria: è morta la mummia? T… - tina_ooc : Marco spiega che non è risuscito a trattenersi quando è passato a prendere Gemma Tina: io Maria sono proprio sconv… - bequietdarling1 : quando un giorno rimarrò incinta farò come vera gemma e andrò in chiesa a chiedere la grazia di avere una figlia perfetta come bubi -