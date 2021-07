Pippo Inzaghi diventa papà | chi è la compagna | Angela Robusti | ex corteggiatrice di U&D

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 5 luglio 2021) La coppia formata dache sta insieme da circa tre anni avrà il primo figlio Dopo una lunga convivenza, bebè in arrivo per l’allenatore del Brescia,, di 48 anni, e la, 31enne,. L’annuncio sulle pagine Instagram. Si tratta del primo figlio per la coppia che sta insieme da circa tre anni. Una foto che le ritrae insieme, acta da queste parole: «E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella ...