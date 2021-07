Myrta Merlino: “Tardelli l’amore della mia vita, andremo presto a convivere” (Di lunedì 5 luglio 2021) La giornalista e conduttrice tv racconta la sua storia d'amore con l'ex centrocampista della Juventus e della Nazionale Leggi su golssip (Di lunedì 5 luglio 2021) La giornalista e conduttrice tv racconta la sua storia d'amore con l'ex centrocampistaJuventus eNazionale

Advertising

AnakScrapwalker : @gianbasilio @vanabeau Giusto a Capanna potevi dare il voto: - dok2172 : RT @Gengiskan73: @AlessLongo @vitalbaa @pizzetti Non dico di leggersi il Mortati,che lei non sa nemmeno chi sia, ma almeno un Bignami, cazz… - marco_borrano : RT @Gengiskan73: @AlessLongo @vitalbaa @pizzetti Non dico di leggersi il Mortati,che lei non sa nemmeno chi sia, ma almeno un Bignami, cazz… - Paoloba76 : RT @Gengiskan73: @AlessLongo @vitalbaa @pizzetti Non dico di leggersi il Mortati,che lei non sa nemmeno chi sia, ma almeno un Bignami, cazz… - LucaViaggio : RT @Gengiskan73: @AlessLongo @vitalbaa @pizzetti Non dico di leggersi il Mortati,che lei non sa nemmeno chi sia, ma almeno un Bignami, cazz… -