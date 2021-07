Kim manda messaggi di amicizia a Pechino, ma con Washington… (Di lunedì 5 luglio 2021) Il satrapo nordcoreano Kim Jong-un ha mandato il suo personale messaggio a Pechino in occasione del centenario del Partito comunista cinese, confermando la volontà e la necessità del suo Paese di stringere ulteriormente le relazioni con la Cina – principale, se non unico, alleato del Nord, che spesso in passato si è trovata in imbarazzo davanti alle minacce missilistiche (atomiche) schizofreniche di Pyongyang. Secondo Kim è solo grazie al sostegno cinese che il suo Paese potrà “navigare crisi come quella della pandemia”. Un messaggio diretto a Pechino tanto quanto a Washington, dopo che lui stesso, ... Leggi su formiche (Di lunedì 5 luglio 2021) Il satrapo nordcoreano Kim Jong-un hato il suo personaleo ain occasione del centenario del Partito comunista cinese, confermando la volontà e la necessità del suo Paese di stringere ulteriormente le relazioni con la Cina – principale, se non unico, alleato del Nord, che spesso in passato si è trovata in imbarazzo davanti alle minacce missilistiche (atomiche) schizofreniche di Pyongyang. Secondo Kim è solo grazie al sostegno cinese che il suo Paese potrà “navigare crisi come quella della pandemia”. Uno diretto atanto quanto a Washington, dopo che lui stesso, ...

