Il tabellone di Euro 2021 | i pronostici delle semifinali | la finale è già scritta?

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 5 luglio 2021) Ultimo giorno di pausa per, poi si tornerà a fare sul serio con il ritorno in camposquadre per le. Ottavi e quarti dihanno ribaltato alcuni, in particolar modo è stata clamorosa l’eliminazione della Francia contro la Svizzera. Adesso la squadra in pole per vincere la competizione è l’Italia: la squadra di Mancini è stata protagonista di un percorso veramente eccezionale, è stata particolarmente convincente la vittoria contro il Belgio. La Spagna ha faticato moltissimo contro la Svizzera e non sembra particolarmente brillante. Prova di forza ...