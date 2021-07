Il Papa operato al Gemelli, un portavoce: “Reagisce bene” (Di lunedì 5 luglio 2021) Papa Francesco è stato operato al Gemelli per stenosi diverticolare del sigma. Secondo quanto si apprende, il Papa ha reagito bene all’intervento condotto in anestesia generale. La prima notte è trascorsa tranquilla e fonti ospedaliere riferiscono informalmente di un decorso post-operatorio regolare. Sono due gli infermieri del Vaticano che assistono da ieri pomeriggio Papa Francesco su Quotidianpost. Leggi su quotidianpost (Di lunedì 5 luglio 2021)Francesco è statoalper stenosi diverticolare del sigma. Secondo quanto si apprende, ilha reagitoall’intervento condotto in anestesia generale. La prima notte è trascorsa tranquilla e fonti ospedaliere riferiscono informalmente di un decorso post-rio regolare. Sono due gli infermieri del Vaticano che assistono da ieri pomeriggioFrancesco su Quotidianpost.

