"Il mito di sempre è rinato in Cielo. Ciao, Raffaella". Cuccarini, Malgioglio, J-Ax, un coro di voci per la Carrà (Di lunedì 5 luglio 2021) "Non è possibile... Il mito di sempre è rinato in Cielo. Rip Raffaella". Così Lorella Cuccarini commenta su Twitter la morte di Raffaellà Carrà, scomparsa oggi all'età di 78 anni. Ad unirsi al cordoglio moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo. "Questa notizia mi ha tagliato le gambe, sono incredula, non me l'aspettavo. Sconvolgente. Se ne va l'icona della tv. Per sempre", scrive Simona Ventura. ?La ricordo sorridente ed allegra, la ricordo che comunicava allegria, simpatia. I suoi spettacoli erano allegri, lei era sorridente, gioiosa e bella?, ...

