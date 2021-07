Gran Bretagna, via libera di Boris Johnson: addio a mascherine e distanziamento (Di lunedì 5 luglio 2021) 19 luglio. È la data della fine delle restrizioni in Gran Bretagna. Il premier Boris Johnson annuncia l’addio al distanziamento e all’uso delle mascherine nei luoghi chiusi. La fine degli obblighi era stata in un primo tempo fissato per il 21 giugno, ma il sopraggiungere della variante Delta del Covid aveva indotto a cambiare rotto e ad allungare i tempi. Ora il primo ministro è pronto a «restaurare le libertà del popolo». Leggi su vanityfair (Di lunedì 5 luglio 2021) 19 luglio. È la data della fine delle restrizioni in Gran Bretagna. Il premier Boris Johnson annuncia l’addio al distanziamento e all’uso delle mascherine nei luoghi chiusi. La fine degli obblighi era stata in un primo tempo fissato per il 21 giugno, ma il sopraggiungere della variante Delta del Covid aveva indotto a cambiare rotto e ad allungare i tempi. Ora il primo ministro è pronto a «restaurare le libertà del popolo».

