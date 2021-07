Dani Olmo | «Se un mese fa mi avessero detto che saremmo arrivati in semifinale forse non ci avrei creduto»

(Di lunedì 5 luglio 2021)ha parlato a MARCA in vista del match di domani sera contro l’Italia: le parole dello spagnoloha parlato a MARCA in vista del match di domani sera contro l’Italia. Le parole dello spagnolo. ITALIA – «Sarà una grande partita, contro una squadra forte e completa. Se unfa micheinnon ci. Però siamofin qui con grande merito, siamo un gruppo incredibile sia a ...

Advertising

junews24com : Dani Olmo sfida l'Italia: «Li conosciamo, Barella e Chiesa sono molto forti» - - davidopoczynski : RT @LeParisienSport: Euro 2021 : Unai Simon, Pedri, Dani Olmo… voici la nouvelle vague espagnole ?? - Gio_Dusi : RT @GoalItalia: Dal Barcellona alla Croazia, dalla Bundesliga alla Spagna ?? Dani Olmo è l’arma ‘segreta’ di Luis Enrique per la partita co… - GoalItalia : Dal Barcellona alla Croazia, dalla Bundesliga alla Spagna ?? Dani Olmo è l’arma ‘segreta’ di Luis Enrique per la pa… - zazoomblog : Italia-Spagna Dani Olmo: “Siamo un grande gruppo pronto a segnare il gol vittoria” - #Italia-Spagna #Olmo: #“Siamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Dani Olmo

... migliore in campo per la Uefa venerdì sera contro il Belgio, mentre nel tridente della Spagna un possibile ballottaggio potrebbe essere quello tra Ferran Torres e, che però dovrebbero ...Domani sarà una gara molto aperta, dovremo prestare attenzione alle ripartenze di Morata,e gli altri giocatori - ha proseguito il difensore della Juventus - Nelle ultime due stagioni io e ...Conferenza stampa a Wembley del CT azzurro e del difensore alla vigilia della sfida in programma domani alle 21 contro gli iberici Il primo obiettivo, la semifinale, è stato centrato. Ma il percorso d ...Conferenza stampa a Wembley del CT azzurro e del difensore alla vigilia della sfida in programma domani alle 21 contro gli iberici Il primo obiettivo, la semifinale, è stato centrato. Ma il percorso d ...