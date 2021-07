Covid, “Come sarà il prossimo autunno? Tranquillo con zone rosse limitate”, afferma Pregliasco (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo mesi di ‘esposizione mediatica’, dove si è trovato a dover discutere di mille tesi ed opinioni rispetto alla pandemia, commenta amareggiato che “noi virologi, e mi va bene, siamo il parafulmine e lo sfogatoio di tutti i sofferenti. Ci sta”. “Almeno – aggiunge poi in rifermento al lungo periodo di lockdown e restrizioni – si è identificato un colpevole”. Pregliasco: “il prossimo autunno? Tranquillo, magari con zone rosse limitate” Dunque, per l’ennesima volta, il docente dell’Università Statale di Milano, Fabrizio Pregliasco, viene invitato ad ... Leggi su italiasera (Di martedì 6 luglio 2021) Dopo mesi di ‘esposizione mediatica’, dove si è trovato a dover discutere di mille tesi ed opinioni rispetto alla pandemia, commenta amareggiato che “noi virologi, e mi va bene, siamo il parafulmine e lo sfogatoio di tutti i sofferenti. Ci sta”. “Almeno – aggiunge poi in rifermento al lungo periodo di lockdown e restrizioni – si è identificato un colpevole”.: “il, magari con” Dunque, per l’ennesima volta, il docente dell’Università Statale di Milano, Fabrizio, viene invitato ad ...

