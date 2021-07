Coronavirus, i dati del 5 luglio: nessun decesso a Monza e Brianza e in Lombardia (Di lunedì 5 luglio 2021) Il bollettino della Regione di lunedì 5 luglio 2021: nessun decesso registrato in provincia di Monza e Brianza e in Lombardia a causa del Covid-19 nella giornata di domenica. Sono 3 i nuovi casi positivi in provincia, sono 51 in regione. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 5 luglio 2021) Il bollettino della Regione di lunedì 52021:registrato in provincia die ina causa del Covid-19 nella giornata di domenica. Sono 3 i nuovi casi positivi in provincia, sono 51 in regione.

