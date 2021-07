Come difendere i diritti di Sepideh e di tanti altri iraniani (Di lunedì 5 luglio 2021) La pubblicazione in italiano, da parte del Festival Vicino/Lontano e dei Librai di Udine, dei Diari dal Carcere di Sepideh Gholian, giovane giornalista e attivista arrestata nel novembre 2018 e condannata a cinque anni di reclusione, torna a porre l’eterna questione del rispetto dei diritti umani in Iran. E a interrogarci su quale sia il modo migliore per tutelare i diritti di Sepideh e di tanti altri iraniani che finiscono in carcere per aver esercitato il proprio diritto alla libertà di opinione ed espressione. Un tema su cui si dividono due scuole opposte di pensiero: ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 5 luglio 2021) La pubblicazione in italiano, da parte del Festival Vicino/Lontano e dei Librai di Udine, dei Diari dal Carcere diGholian, giovane giornalista e attivista arrestata nel novembre 2018 e condannata a cinque anni di reclusione, torna a porre l’eterna questione del rispetto deiumani in Iran. E a interrogarci su quale sia il modo migliore per tutelare idie diche finiscono in carcere per aver esercitato il proprio diritto alla libertà di opinione ed espressione. Un tema su cui si dividono due scuole opposte di pensiero: ...

