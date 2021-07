Cengiz Ünder | da Roma a Marsiglia

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 5 luglio 2021) Finalmente. Il primo segnale. Laha ufficializzato la cessione dial. Dopo la breve esperienza in Premier League, il giocatore di origine turca, di ritorno a Trigoria, vola in Ligue 1 in prestito con diritto di riscatto. La nuovadi José Mourinho inizia a prendere forma. In attesa di colpi in entrata, la dirigenza giallorossa è al lavoro per piazzare gli esuberi. Il tecnico non gradisce lavorare su una rosa lunga, molti i nomi sulla lista di coloro che dovranno partire, intanto, l’attaccante turco lascerà la Capitale.: dalla ...