Biden: 'Il virus non è battuto, vaccinatevi' (Di lunedì 5 luglio 2021) E' il messaggio del presidente americano nel giorno della festa dell'indipendenza, in cui ha lanciato un appello a tutti gli americani a vaccinarsi. L'obiettivo del 70% degli immunizzati è molto ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 5 luglio 2021) E' il messaggio del presidente americano nel giorno della festa dell'indipendenza, in cui ha lanciato un appello a tutti gli americani a vaccinarsi. L'obiettivo del 70% degli immunizzati è molto ...

Advertising

infoitinterno : Biden: “Stati Uniti vicini all’Indipendenza dal virus” - antopillosio : RT @tg2rai: Negli USA è festa per il quattro luglio, il Presidente Biden 'Dopo un anno difficile l'America è tornata, giorno dell'indipend… - tg2rai : Negli USA è festa per il quattro luglio, il Presidente Biden 'Dopo un anno difficile l'America è tornata, giorno d… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Oggi per gli Stati Uniti è la giornata dell'indipendenza, e il presidente Biden la celebrerà come la data di inizio dell'indipe… - Tg3web : Oggi per gli Stati Uniti è la giornata dell'indipendenza, e il presidente Biden la celebrerà come la data di inizio… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden virus Biden: 'Il virus non è battuto, vaccinatevi' E' il messaggio del presidente americano nel giorno della festa dell'indipendenza, in cui ha lanciato un appello a tutti gli americani a vaccinarsi. L'obiettivo del 70% degli immunizzati è molto ...

Da Damasco a Palermo. Cosa vuole la Cina nel Mediterraneo ... l'avvicinamento di Cina e Arabia Saudita è dovuto anche alla posizione fredda di Joe Biden nei ... i paesi balcanici si erano affidati inizialmente all'Unione per contrastare il virus. Tuttavia, i ...

Biden: "Usa vicini all'indipendenza dal Covid, ma non è stato ancora sconfitto" la Repubblica 4 luglio, gli auguri di Mattarella a Biden: "Ci lega rapporto eccezionale" 'Pochi mesi orsono - continua il messaggio del capo dello Stato - il 160° anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche ci ha consentito di riflettere sulle origini dell'eccezionale rap ...

Biden: “Stati Uniti vicini all’Indipendenza dal virus” Biden ha inoltre affermato che grazie al potere della scienza, il virus “non controlla più le nostre vite”. Biden ha invitato tutti gli americani a festeggiare, dopo aver sopportato 16 mesi di stop pe ...

E' il messaggio del presidente americano nel giorno della festa dell'indipendenza, in cui ha lanciato un appello a tutti gli americani a vaccinarsi. L'obiettivo del 70% degli immunizzati è molto ...... l'avvicinamento di Cina e Arabia Saudita è dovuto anche alla posizione fredda di Joenei ... i paesi balcanici si erano affidati inizialmente all'Unione per contrastare il. Tuttavia, i ...'Pochi mesi orsono - continua il messaggio del capo dello Stato - il 160° anniversario dello stabilimento delle relazioni diplomatiche ci ha consentito di riflettere sulle origini dell'eccezionale rap ...Biden ha inoltre affermato che grazie al potere della scienza, il virus “non controlla più le nostre vite”. Biden ha invitato tutti gli americani a festeggiare, dopo aver sopportato 16 mesi di stop pe ...