Bianca Berlinguer e Mauro Corona fanno pace | ma lo scrittore non tornerà a Cartabianca

pace fatta tra la conduttrice di CartaBianca Bianca Berlinguer e lo scrittore Mauro Corona In occasione dell'evento "Sorsi d'autore 2021" a Villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore (Vicenza), Mauro Corona e Bianca Berliguer hanno fatto pace, dopo il litigio a CartaBianca, ma lo scrittore non tornerà a Raitre. Ma lo scrittore passerà a Retequattro, dove sarà ospite fisso di Paolo Del Debbio a "Dritto e Rovescio".

