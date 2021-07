Ancora ritardi sui vaccini. A luglio flessione nelle consegne di Pfizer e Moderna. Figliuolo: “Entro settembre avremo circa 45,5 milioni di dosi” (Di lunedì 5 luglio 2021) I vaccini contro il Covid tornano a scarseggiare. A luglio ci sarà una flessione nelle consegne, su base nazionale, intorno al 5%, che riguarderà i due vaccini a Rna, dunque Pfizer e Moderna. Un calo che sta già costringendo le Regioni – le prime sono Puglia, Campania, Lazio e Toscana – a sospendere le prenotazioni e posticipare le somministrazioni delle prime dosi. “Se confrontiamo luglio con giugno – ha detto, in un’intervista al Corriere, il commissario all’emergenza Covid-19, Francesco Paolo Figliuolo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 5 luglio 2021) Icontro il Covid tornano a scarseggiare. Aci sarà una, su base nazionale, intorno al 5%, che riguarderà i duea Rna, dunque. Un calo che sta già costringendo le Regioni – le prime sono Puglia, Campania, Lazio e Toscana – a sospendere le prenotazioni e posticipare le somministrazioni delle prime. “Se confrontiamocon giugno – ha detto, in un’intervista al Corriere, il commissario all’emergenza Covid-19, Francesco Paolo...

