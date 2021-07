Albertini | «Mi fa paura Morata | ma quanto corre questa Italia…»

(Di lunedì 5 luglio 2021) Demetrioha parlato della sfida tra Italia e Spagna, parlando dei punti di forza delle due squadre e di cultura di gioco La Gazzetta dello Sport ha intervistato Demetrio, il quale si è soffermato a parlare di Italia-Spagna. Lui ha giocato nel campionato spagnolo (Atletico Madrid e Barcellona), conosce la cultura sportiva iberica ma è anche un grande amico (e compagno di padel, come sottolinea) di Roberto Mancini. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni. ITALIA OFFENSIVA – «Sorpreso? No, perché è da tre anni che gioca così. C’erano riserve di affidabilità che sono state sciolte. Ma non solo col Belgio, anche prima. Hanno ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Albertini paura

Calcio News 24

...concorso in itinere per le assunzioni prevede solo 4 posizioni da assumere per quale motivo?... lunedì Floccari, Bonini, Sergio, Treossi e don Alessioparlano di "Sport con gioia"Ma piaceva tanto ad alcuni, sempre meno di quelli a cui piaceva. Eppure manco il vecchio ... perde contro un avversario inesistente e c'è chi haa sfidarlo) tanto vale verificare se si ...A Milano il centrodestra non riesce a trovare un candidato valido che dia del filo da torcere all'inossidabile Beppe Sale ...Per queste ragioni Forza Italia tornerà a proporre a Matteo Salvini e alla Lega, Maurizio Lupi, ex ministro e aspirante candidato ormai da diversi mesi. Nome che però proprio alla Lega non piace: Salv ...