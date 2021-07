Addio a Raffaella Carrà | la “regina della tv” aveva 78 anni

(Di lunedì 5 luglio 2021) Roma, 5 lug – E’ Morta. “ci ha lasciati. E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre“. Con queste parole Sergio Iapino dà il triste annuncio all’Ansa unendosi al dolore degli adorati nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti.78, era malata da tempo., “la ...

Nata a Bologna il 18 giugno 1943, la Regina indiscussa della tv italiana, ci lascia: 'E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre'. Raffaella Carrà è morta all'età di 78 anni dopo una malattia che da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia.