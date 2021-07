Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 4 luglio 2021)DEL 3 LUGLIOORE 08.20 GINA PANDOLFO BUONGIORNO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IN APERTURA L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE DI, CODE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PONTINA USCIAMO DA, SULLA VIA AURELIA, CODE DA TORRIMPIETRA AD ARANOVA, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO SULLA FERROVIA-NAPOLI VIA FORMIA, TERMINATE LE VERIFICHE TECNICHE PER I DANNI CAUSATI ALLA LINEA DA UN INCENDIO, TRA SESSA AURUNCA E MINTURNO, LA CIRCONE IN ...