Ufficiale: Roma, Under passa al Marsiglia. I dettagli dell’operazione (Di domenica 4 luglio 2021) L’annuncio è arrivato: Cengiz Under è un nuovo giocatore del Marsiglia. Questo il comunicato della Roma: “AS Roma rende noto di aver sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cengiz Under, all’Olympique Marsiglia, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo variabile per un importo massimo di 500 mila euro. L’accordo prevede, al verificarsi di determinate situazioni sportive, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 8,4 milioni di euro e, in caso di futuro trasferimento del ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 luglio 2021) L’annuncio è arrivato: Cengizè un nuovo giocatore del. Questo il comunicato della: “ASrende noto di aver sottoscritto un contratto per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2022, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Cengiz, all’Olympique, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo variabile per un importo massimo di 500 mila euro. L’accordo prevede, al verificarsi di determinate situazioni sportive, l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 8,4 milioni di euro e, in caso di futuro trasferimento del ...

