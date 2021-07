Showcase di Enrico Nigiotti a Pitti Uomo | ecco come è andata

(Di domenica 4 luglio 2021) FIRENZE –, invitato in esclusiva per MCS in Fortezza da Basso, si è esibito, presso l’area espositiva del brand italiano con unodi alcuni dei suoi brani più amati. L’amore ?è, Complici e Nonno Hollywood, alcuni dei suoi più grandi successi, sono le canzoni con cui il cantautore ha incantato i presenti.tornerà ad esibirsi presso il suo pubblico con una serie di live estivi in un’inedita versione acustica dal titolo “Notti di luna – chitarre e voce”. Queste le prime date confermate: 24 luglio Bergamo – Lazzaretto; 30 luglio Morrovalle (MC) – Arena San Francesco; 13 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Showcase Enrico

L'Opinionista

...streaming sulla pagina Facebook del Premio Bindi e comincia con la presentazione condotta daDeregibus di "Magroll", nuovo album del cantautore Federico Sirianni. In apertura lodi ......streaming sulla pagina Facebook del Premio Bindi e comincia con la presentazione condotta daDeregibus di "Magroll", nuovo album del cantautore Federico Sirianni. In apertura lodi ...Enrico Nigiotti, invitato in esclusiva per MCS in Fortezza da Basso, si è esibito, presso l’area espositiva del brand italiano con uno showcase di alcuni dei suoi brani più amati. L’amore è, Complici ...Enrico Nigiotti per MCS, Live performance “Replay Tailor Denim Lab”. Nuova Limited Edition Iqos 3 Duo Moonlight ...