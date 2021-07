Perché i “vaccini” genici non possono produrre nessuna proteina spike e dunque non sono vaccini. (Di domenica 4 luglio 2021) Dr. Stefano Scoglio, Ph.D., B.Sc. Cosa è un vaccino? l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), in un documento del 2014, così descrive il vaccino in generale: “Un preparato biologico che migliora l’immunità ad una particolare malattia. Oltre all’antigene, contiene ulteriori componenti (eccipienti) e ogni componente può avere specifiche implicazioni di sicurezza”.1 In questa definizione l’elemento centrale proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di domenica 4 luglio 2021) Dr. Stefano Scoglio, Ph.D., B.Sc. Cosa è un vaccino? l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), in un documento del 2014, così descrive il vaccino in generale: “Un preparato biologico che migliora l’immunità ad una particolare malattia. Oltre all’antigene, contiene ulteriori componenti (eccipienti) e ogni componente può avere specifiche implicazioni di sicurezza”.1 In questa definizione l’elemento centrale proviene da Database Italia.

Advertising

RobertoBurioni : Fatevi questi vaccini senza fare storie perché funzionano e vi tengono lontani dalle rianimazioni. Se fate i fenome… - gerrygreco : Portato mio figlio, 14 anni, per seconda dose di #Pfizer. Organizzazione perfetta. Grazie al personale dell’hub ost… - borghi_claudio : Scusate @tempoweb non fate prima a dire che non sapevate cosa scrivere perché era un momento di noia? Lite sui va… - seguimi2050 : Dott.ssa Gatti: 'Questi non sono Vaccini,è Terapia Genica il virus non c'è all'interno dei vaccini perché non è mai… - pattypattt : RT @intuslegens: Non badate ai colossi del farmaco, più ricchi degli Stati, che pagano l'OMS che dichiara #pandemia un'infezione che uccide… -