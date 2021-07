Per Lucio (2021): Il ritratto del cantautore bolognese (Di domenica 4 luglio 2021) Per Lucio Titolo originale: Per Lucio Anno: 2021 Paese: Italia Genere: Documentario Produzione: IBC Movie, Rai Cinema, Avventurosa Distribuzione: Nexo Digital Durata: 79 min Regia: Pietro Marcello Sceneggiatura: Pietro Marcello Fotografia: Ilyà Sapeha Montaggio: Fabrizio Federico Attori: Lucio Dalla, Umberto Righi, Stefano Bonaga Trailer del film Per LucioIl documentario Per Lucio, prodotto da Rai Cinema e IBC Movie, sarà al cinema solo il 5, 6 e 7 luglio. C’è chi spera in una successiva trasmissione televisiva. Trama di Per ... Leggi su locchiodelcineasta (Di domenica 4 luglio 2021) PerTitolo originale: PerAnno:Paese: Italia Genere: Documentario Produzione: IBC Movie, Rai Cinema, Avventurosa Distribuzione: Nexo Digital Durata: 79 min Regia: Pietro Marcello Sceneggiatura: Pietro Marcello Fotografia: Ilyà Sapeha Montaggio: Fabrizio Federico Attori:Dalla, Umberto Righi, Stefano Bonaga Trailer del film PerIl documentario Per, prodotto da Rai Cinema e IBC Movie, sarà al cinema solo il 5, 6 e 7 luglio. C’è chi spera in una successiva trasmissione televisiva. Trama di Per ...

