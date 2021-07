Pandemia e vendite online hanno trasformato la corsa ai saldi, ora è solo una passeggiata (Di domenica 4 luglio 2021) PESARO - Sono partiti ieri i saldi , ma senza troppo clamore: prima della Pandemia il tam tam era assordante, con vetrine ammiccanti e promesse al super ribasso. Adesso i richiami dei super sconti ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 4 luglio 2021) PESARO - Sono partiti ieri i, ma senza troppo clamore: prima dellail tam tam era assordante, con vetrine ammiccanti e promesse al super ribasso. Adesso i richiami dei super sconti ...

Advertising

IoCivico : Ieri un cornetto con nutella minuscolo per mio figlio €1,50. Prima della pandemia €1/€1,20 al massimo, è tutto più… - Sestopoterecom : Commercio, pandemia conferma tendenza negativa vendite in Emilia-Romagna - fumettologica : RT @zeropoesie: Il 2020 è stato un anno da record per il fumetto USA, nonostante la pandemia - antosinopoli : L’e-commerce in Africa è donna, ma la pandemia ha rallentato le vendite - zeropoesie : Il 2020 è stato un anno da record per il fumetto USA, nonostante la pandemia -