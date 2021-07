Notte movimentata a Udine | cassonetti dati alle fiamme in più puntate

(Di domenica 4 luglio 2021) (Visited 189 times, 189 visits today) Notizie Simili: Rifiuti trasportati in modo illecito in Friuli, tre… Coppia litiga in borgo Stazione ae aggredisce… Con l'ingresso dei ...

Advertising

louiisblue_ : @zaysarts @butdaddyiloveme Notte movimentata? - joonandaflower : @sailorjoonie__ Sarà una notte movimentata ???? - sunflowerclths : ho decisamente parlato troppo presto perché alle 3 hanno cominciato a suonare tutti insieme, è stata l'ora più movi… - TuttoH24 : Assembramenti, schiamazzi, cori da stadio, lanci di petardi e musica a tutto volume. È stata una notte decisamente… - Sudestonlineit : Durante una recente e movimentata notte, i Carabinieri della Compagnia di Modugno hanno tratto in arresto A.G.D., 3… -

Ultime Notizie dalla rete : Notte movimentata

CiaoComo

E così hanno continuato fino alle 2 di, seguendo le chiamate che avvertivano di nuovi incendi. In tutto i cassonetti distrutti sono stati una decina. Ora toccherà ai carabinieri vedere se è ...URBINO -a Urbino . Ormai è un leitmotiv. Non si è ancora spenta l'eco della rapina col coltello di lunedì scorso (il giovane con la mascherina è stato individuato ma ancora non preso in ...URBINO - Notte movimentata a Urbino. Ormai è un leitmotiv. Non si è ancora spenta l’eco della rapina col coltello di lunedì scorso (il giovane con la mascherina ...In una notte subisce l’aggressione dell’ex marito e successivamente anche la visita di un ladro, che riesce a far arrestare. È stata una nottata movimentata quella di una donna di 27 anni che vive nel ...