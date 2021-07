Mourinho: «Sono stato vittima di me stesso, volevo sempre vincere. Ho problemi con i calciatori egocentrici» (Di domenica 4 luglio 2021) Record riporta le parole di José Mourinho a João Gabriel, suo amico di lunga data, ex direttore della comunicazione al Benfica e scrittore. Joao Gabriel le ha riportate nel libro ‘Mantenersi matti e affamati’. “Sono stato un po’ vittima di me stesso. Se potessi, sarebbe una delle cose che non rifarei. Ho vinto, vinto e vinto. Sono entrato in una dinamica in cui non vincere sembrava la fine del mondo. Io stesso, per la mia personalità, ho promosso un po’ questo, che tutto è sempre per vincere, vincere e ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 luglio 2021) Record riporta le parole di Joséa João Gabriel, suo amico di lunga data, ex direttore della comunicazione al Benfica e scrittore. Joao Gabriel le ha riportate nel libro ‘Mantenersi matti e affamati’. “un po’di me. Se potessi, sarebbe una delle cose che non rifarei. Ho vinto, vinto e vinto.entrato in una dinamica in cui nonsembrava la fine del mondo. Io, per la mia personalità, ho promosso un po’ questo, che tutto èpere ...

