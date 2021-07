Mourinho: “La perdita di Spinazzola è terribile per la Nazionale. Ancora peggio per me” (Di domenica 4 luglio 2021) Intervistato dalla rubrica Talks Sport, come riporta l’Ansa, José Mourinho, tecnico della Roma, ha parlato del grave infortunio di Spinazzola patito contro il Belgio. Queste le sue parole: “L’Italia ha perso Spinazzola. È terribile per loro, ma immaginate quanto lo sia per me, che non lo avrò per circa sei mesi. Emerson Palmieri è un buon giocatore, con esperienza. Ma Spinazzola stava giocando in modo incredibile”. Oggi, intanto, il terzino giallorosso volerà in Finlandia dove sarà visitato e operato dal prof. Orava. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 luglio 2021) Intervistato dalla rubrica Talks Sport, come riporta l’Ansa, José, tecnico della Roma, ha parlato del grave infortunio dipatito contro il Belgio. Queste le sue parole: “L’Italia ha perso. Èper loro, ma immaginate quanto lo sia per me, che non lo avrò per circa sei mesi. Emerson Palmieri è un buon giocatore, con esperienza. Mastava giocando in modo incredibile”. Oggi, intanto, il terzino giallorosso volerà in Finlandia dove sarà visitato e operato dal prof. Orava. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

