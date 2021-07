Monza | chiude la Gianetti Ruote | licenziamento per 152 persone

(Di domenica 4 luglio 2021) Milano, 4 lug. (Adnkronos) – La fabbricadi Ceriano Laghetto, in provincia die Brianza, ha annunciato la chiusura dello stabilimento aprendo una procedura dicollettivo per 152. Alla fine del turno, ieri pomeriggio, l’azienda ha comunicato lo stop agli operati con una mail: sarebbero stati messi in ferie per poi andare in permesso retribuito fino alla chiusura definitiva dello stabilimento. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ceriano laghetto () - La fabbrica di Ceriano, 158 lavoratori licenziati via e - mail. Neanche un giorno dopo l'accordo governo - sindacati "per evitare la macelleria sociale" dicono Fiom e Uilm, la ..." Oggi si chiude un cerchio, e si apre un percorso importante per il rilancio dei Mercati Comunali ... L'ASSESSORE GUIDESI IN VISITA ALLA 'MPM MECHANICS' DI Monza Notizia successiva 0 Commento Milano, 4 lug. (Adnkronos) – La fabbrica Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto, in provincia di Monza e Brianza, ha annunciato la chiusura dello stabilimento aprendo una procedura di licenziamento collet ...